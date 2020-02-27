Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'Alanen hakaret' iddiasıyla 2 yıldan 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün görülen duruşmasına 'koronavirisü' korkusu sebebiyle katılmamıştı.

Şarkıcı, bir mağazadan çıkarken muhabirlerin koronavirüsü hakkındaki sorularına "Allah Allah" diyerek geçiştirdi.