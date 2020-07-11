"'ANNESİNİ HUZUREVİNE KOYDU' DEDİLER"

Konuşmalarında annesi Gülser Ergen'den de bahseden sanatçı, "Bana 'Annesini huzurevine koydu' diyenler var. Annemin 3 evi var. Yılda iki kez Darüşşafaka'nın Urla'daki bir dairesinde kalıyor. Annem geçenlerde diş doktoruna gitti, aracı gönderdim. Sonra öğrendim ki, minibüse binmiş. Nedenini sordum, cevabı şu oldu: Sensin huzurumu kaçıran, minibüs değil. Ben de, 'Bana bir şey olmaz' diye konuşuyorum" dedi.