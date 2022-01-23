"Çocukların notları çok iyi geldi"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Atlas, Ares ve Güney ile birlikte bir AVM'de görüntülendi.

Oğlu Atlas ile objektiflere poz veren Ergen, "Arkadaşlar karne hediyeleri için geldik, çok şükür hepsinin notları çok iyi geldi. Şimdi hediyelerini alacağım, başka zaman konuşuruz." dedi.