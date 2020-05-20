Gül suyu cildi gençleştiren ve nemlendiren bir üründür. Doğal gül suyu olması çok önemlidir. Kimyasal içeren gül suyu cildi nemlendirmek yerine tahriş edebilmektedir. Gül suyunu istediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz. Cilt temizleme için tonik, nemlendirici ve bakım maskeleri içerisine ekleyerek tercih edebilirsiniz. Cildi temizleyen, gençleştiren, cilt tonunu eşitleyen ve nemlendiren bir içeriği bulunmaktadır.

Cilt Temizleyici Gül Suyu Maskesi

5 yemek kaşığı gül suyu ve maden suyunu karıştırın. İçine yarım limon ve 3 damla gül yağı ekleyin. Karışımı sprey başlığı olan bir şişe içerisine koyarak, buzdolabında saklayın. Her gün sabah ve akşam cildinizi temizlemek için kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce hafif çalkalamanız tavsiye edilmektedir.

Ölü Hücreleri Temizleyici Gül Suyu Maskesi

1 çay kaşığı Türk kahvesi telvesi, cilt tipinize göre 1 yada 3 damla zeytinyağı ve 2 çay kaşığı suyu karıştırın. Cildinize masaj yaparak peeling şeklinde uygulayın. Yaklaşık 3 dakika sonunda 1 çay bardağı maden suyu ve gül suyunu karıştırarak, cildinizi bu karışımla durulayın. Haftada 1 kere kahve ile peeling yapabilirsiniz. Toniği ise; her gün sabah ve akşam kullanabilirsiniz.

Cilt Sıkılaştırıcı Gül Suyu Maskesi

1 yemek kaşığı gül suyu, 1 tatlı kaşığı kayısı çekirdeği yağı ve 1 yemek kaşığı maden suyunu karıştırın. Cildinize uygulayarak 5 dakika bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Cildinizi nemlendirerek, sıkılaşmasına faydalı olacaktır. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.