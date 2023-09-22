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        Haberler Magazin Gül Sunal oğlunun yaş gününü anılarla kutladı - Magazin haberleri

        Gül Sunal oğlunun yaş gününü anılarla kutladı

        Gül Sunal, Kemal Sunal ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sunal'ın doğum gününü, "Albümlerden bir ve iki yaşlarındaki fotoğraflara baktım, benim için hiç büyümedin. Hep benim bebeğimsin. Bugün beraber olamasak da dönünce kutlarız doğum gününü canım yavrum" sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:52
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        Oğlunun yaş gününü anılarla kutladı
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        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, bugün 46 yaşına bastı. ‘Güldür Güldür Show’un turnesi için bir süredir ABD’de bulunan Sunal, "22 Eylül... Evet, ben doğdum. Buyurun bu da doğduğumu haber veren başlıklardan biri..." ifadelerini kullandı.

        "BENİM İÇİN HİÇ BÜYÜMEDİN"

        23 yıl önce vefat eden Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da oğlunun doğum gününü kutladı. Sunal, sosyal medya hesabından eşi ve oğluyla birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınladı.

        Duygusal bir mesaj kaleme alan Gül Sunal, "Doğum günü kutlamalarını çok seversin Ali'm... Albümlerden bir ve iki yaşlarındaki fotoğraflara baktım. Benim için hiç büyümedin, hep benim bebeğimsin" dedi.

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        "CANIM YAVRUM"

        Gül Sunal, ayrıca, "Bugün beraber olamasak da dönünce kutlarız doğum gününü. Canım yavrum..." şeklinde konuştu.

        Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Ali Sunal ise, "Annem..." diyerek Gül Sunal'a kalp emojileriyle yanıt verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #gül sunal

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