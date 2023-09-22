Gül Sunal oğlunun yaş gününü anılarla kutladı

REKLAM advertisement1

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, bugün 46 yaşına bastı. ‘Güldür Güldür Show’un turnesi için bir süredir ABD’de bulunan Sunal, "22 Eylül... Evet, ben doğdum. Buyurun bu da doğduğumu haber veren başlıklardan biri..." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN HİÇ BÜYÜMEDİN" 23 yıl önce vefat eden Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da oğlunun doğum gününü kutladı. Sunal, sosyal medya hesabından eşi ve oğluyla birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınladı.

Duygusal bir mesaj kaleme alan Gül Sunal, "Doğum günü kutlamalarını çok seversin Ali'm... Albümlerden bir ve iki yaşlarındaki fotoğraflara baktım. Benim için hiç büyümedin, hep benim bebeğimsin" dedi. REKLAM "CANIM YAVRUM" Gül Sunal, ayrıca, "Bugün beraber olamasak da dönünce kutlarız doğum gününü. Canım yavrum..." şeklinde konuştu.

Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Ali Sunal ise, "Annem..." diyerek Gül Sunal'a kalp emojileriyle yanıt verdi. Fotoğraflar: Instagram "Bir yere gittiğimiz yok" "Ama bu daha fragmandı..."