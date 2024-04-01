Gül Sunal'dan Ekrem Bora mesajı: Seni unutmayacağız
Gül Sunal, 200'den fazla filme yer alan ve 1 Nisan 2012'de hayata vedan eden Ekrem Bora'yı ölüm yıl dönümünde andı; "Seni unutmayacağız"
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8 Mart 2012'de kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de 80 yaşında vefat etmişti. Bora, vefatının 12'nci yılında unutulmadı.
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Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Ekrem Bora'nın ölüm yıl dönümünde yayımladığı bir mesaj ile Ekrem Bora'yı andı.
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EKREM AĞABEY İLE HEPİMİZİN KOMİK BİR ANISI VAR"
Ekrem Bora'nın bu karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: Ekrem Bora... Bizim Ekrem ağabeyimiz... Gülmeyi şakalaşmayı çok seviyordu ve 1 Nisan şaka gününde aramızdan ayrıldı. Her sohbette Ekrem ağabeyden bahsedilirken hepimizin komik bir anısı vardır. Canım Ekrem ağabey seni unutamayız…
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