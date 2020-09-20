Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gül Gölge, önce akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Çocukları Emir ve Ali ile yürüyüş yapan Gölge, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Oyuncu, koronavirüs salgınına karşı maske takarak oğullarına örnek oldu.