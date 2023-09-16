Guinness rekoru kıran telefon koleksiyonu!

"KOLEKSİYONDA BENDEN ÇOK YER GEZMİŞ TELEFON VAR"

Telefonların hepsinin kendisi için özel olduğunu belirten Karagüdekoğlu, "Örneğin koleksiyonumun içinde İtalya'dan aldığım telefon var. İtalya'dan aldığım telefonun sahibine dedim ki 'bana şöyle bir telefon lazım'. O da Japonya'daki arkadaşına haber veriyor. Japonya'daki arkadaşı ihaleye giriyor ve telefonu alıyor. Oradan telefon Almanya'ya gidiyor. İtalya'ya gidiyor. İtalya'dan, Almanya'daki arkadaşıma gidiyor. Sonunda da Manisa'daki arkadaşımı alıp telefonu buraya getiriyor. Yani buraya gelebilmek için öyle uzun yolculuk yapmış, benden çok dolaşmış telefon var" şeklinde konuştu.