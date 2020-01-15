Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı hayatına İtalyalı sevgilisi guido senia ile devam ediyor. guido senia İtalya'nın ünlü DJ'lerinden biri olduğu biliniyor. Uzun bir dönem Şeyma Subaşı ile birlikte olan guido senia Şeyma Subaşı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki guido senia kimdir? Kaç yaşında? İşte merak edilenler...

guido senia kimdir?



Guido Senia, dünyanın en iyi DJ'lerinin çalıştığı İspanya İbiza'daki Circoloco DC-10 Kulübü'nde DJ'lik yapıyor. Guido Senia 1.86 cm boyunda ve 82 kilo ağırlığındadır. Guido Senia instagram hesabı @guidosenia