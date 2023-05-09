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Güce'de şehit mezarlarında düzenleme çalışması yapıldı

Giresun'da, 1. Dünya Savaşı'nda Harşit Vadisi'nde Ruslarla mücadelede en önemli cephelerden biri olan Güce ilçesinde yer alan Şaban Kalesi'ndeki şehit mezarlarında düzenleme çalışması yapıldı

Giriş: 09.05.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
Güce'de şehit mezarlarında düzenleme yapıldı
AA

Giresun'un Güce Belediyesi'nin girişimiyle Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde şehit mezarlarının çevresi ve taşları yenilendi.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, ebediyete intikal etmiş kahramanlara karşı her zaman vefalı olmak gerektiğini söyledi.

Düşmanla cansiperane savaşan ve şehit olan askerlerin defnedildiği Şaban Kalesi'ndeki şehit mezarlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Boduroğlu, "Bize bu vatanı bırakanlara minnet borcumuz var, hatıralarını yaşatmamız, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Şaban Kalesi'nin yerli ve yabancı misafirler tarafından gezilmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Boduroğlu, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Bacak ve Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölye Şefi Gökhan Petek'e teşekkür etti.

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