Guatr boyunda bulunan tiroid bezinin büyümesidir. Guatr farklı çeşitlerde olabilmektedir. Guatrı oluşturan tiroid bezleri üzerinde bulunan nodüllerdir. Bunların büyümesi ile guatr oluşmaktadır.

Basit guatr; içinde nodül olmayan düz büyüyen ve irsi olan guatırdır.

Nodüler guatr; içinde nodül olan yumrular vardır. Büyüme ve kanser riski taşır.

Multinodüler guatr; tiroid bezin birden çok nodül olmasıdır.

Zehirli guatr; tiroid bezi aşırı hormon salgılaması yaptığında oluşur. Aslında zehirli olduğu söylenemez. Sadece erken alınması gerekliliğinden söylenen bir durumdur.

Guatr nedenleri arasında en önemlisi iyot eksikliğidir. 40 yaş üstünde olma, bazı ilaçların yan etkisi, hamilelik ve menopoz, genetik etkinlik, radyasyon alımı, hipotiroid, hipertiroid, sigara kullanımı, yetersiz beslenme, bazı enfeksiyonlar, bazı gıdalar ve bağışıklık sistemi zayıflığı etken olmaktadır.

Guatr teşhisi; kan tahlili ile tiroid hormonlarının ölçümü yapılarak test edilir. Ayrıca hekim elleri ile boğazda kontrol sağlayarak her hangi bir şişlik olup olmadığını kontrol eder. Büyük olan guatr belirgin halde görünebilmektedir. Ancak bilgisayarlı tomogrofi ile nodüllerin ölçümü sağlanır ve ona göre guatrın hangisi olduğu teşhis edilmektedir.

Guatr Tedavisi

Guatr tedavisi guatrın durumuna göre değişiklik gösteren bir tedavi içeriğine sahiptir. Basit guatr ameliyat gerektirmez ilaç takviyesi ile tedavi sağlanmaktadır. Ancak boyutu büyüyen nodüllere sahip olan guatr da ameliyat ile alınması gerekli bir uygulama olmaktadır. Nodülün küçülmesini sağlamak için radyoaktif iyot tedavisi de uygulanabilmektedir. İyot ve potasyum takviyesi sağlanarak iyot eksikliği düzeltilmektedir.