GSB 1453 Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak! GSB yurt yönetim personeli başvurusu ne zaman?
GSB yurt yönetim personeli alımı son dakika Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açıklandı. Bakan Bak; Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanın ardından GSB yurt yönetim personeli alımı kadro ve branş dağılımı da belli olacak. Bu kapsamda "GSB yurt yönetim personeli başvurusu ne zaman, şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru detayları...
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alınacağını duyurdu. Bakan Bak'ın açıklamalarının ardından GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırması sıklaştı. Peki, GSB 1453 yurt yönetim personeli başvurusu ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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GSB BİN 453 YURT PERSONELİ ALACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı yapacak. Konuya ilişkin Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
GSB bin 453 yurt personeli alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları aşağıdaki gibiydi;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
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6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
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GSB YURT PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
GSB 1453 yurt personeli alımı başvuru tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belli olacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.