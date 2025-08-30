GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB temizlik personeli alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) alımı sonuçları henüz açıklanmadı; bu kadrolar için sonuçların Eylül veya Ekim 2025 içinde duyurulması bekleniyor. Asıl adayların 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne teslim etmesi gerekiyor. İtirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılabilir. Güncel bilgiler için GSB’nin resmi sitesi (www.gsb.gov.tr) (www.gsb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı takip edilmelidir.

