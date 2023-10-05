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        Haberler Gündem GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | GSB 2. etap personel alımı sonuçları ile kazanan nihai isim listesi belli oldu!

        GSB 2. etap personel alımı sonuçları açıklandı!

        GSB0 personel alımı sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. GSB 11 bin 445 büro, temizlik görevlisi ve psikolog branşları sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ilk etabı Eylül ayında açıklanmıştı. 2. etap sonuçlar da 4 Ekim 2023 Çarşamba günü itibarı ile açıklandı. İşte 2023 GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:01
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        • 1

          GSB personel alımı sonuçları sorgulama... GSB 2. etap güvenlik, koruma görevlisi ve destek bakım personeli alımı sonuçları kazanan isim listesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli başvuruları 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında alındı. Adaylar GSB 2. etap personel alımı sonuçları kazanan listesi sorgulama işlemleri https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte GSB personel alımı asıl ve yedek kazananlar listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 28 Ağustos'ta başladı ve 6 Eylül tarihinde sona erdi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.

          4 Ekim 2023 Çarşamba günü Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2. etap personel alımı sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

          Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

          Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

        • 5

          4 bin 138 destek personeli,

          3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

          3 bin 295 büro personeli,

          400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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