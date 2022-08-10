"GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak." açıklamaları sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı şartları ve son başvuru günü gündeme geldi. Peki, İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 işçi alımı başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman? İşte konuyla ilgili merak edilenler...