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GSB Mülakat mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB tarihleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımı için gözler mülakat tarihlerine çevrildi. GSB kura sonuçları 15 Eylül'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. 2021 GSB personel alımı mülakatları ne zaman yapılacak? GSB Mülakat tarihi belli oldu mu?

26.10.2021 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
GSB Mülakat mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB tarihleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme gelen GSB mülakat tarihleri araştırılıyor. sözlü mülakat tarihleri merak ediliyor. İşte, temizlik ve güvenlik görevlisi alımının yapılacağı GSB sözlü mülakat tarihleri hakkında detaylı bilgi

GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

GSB sözlü mülakat tarihleri, bakanlığın talep ettiği belge teslim sürecinin sona ermesinin ardından netlik kazanacak. Adaylar, GSB sözlü mülakat tarihleri kapsamında belirtilen sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılmıştı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.

GSB PERSONEL ALIMI MÜLAKATLARI NASIL DUYURULACAK?

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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