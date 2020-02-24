Milyonlarca Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazalar zinciri GS Store'un çalışma saatlerini araştırıyor.

GS STORE 2020 MESAİ SAATLERİ

GS Store mağazalarının çalışma saatleri AVM içinde ve dışında olmak üzere ikiye ayrılıyor. AVM dışında olan GS Store şubelerinin mesai saatleri bulunduğu bölgelere göre saat 09.00 ila 20.00 arasında değişmektedir.

AVM içerisinde bulunan GS Store şubeleri ise sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00 arasında hizmet vermektedir.

GS Store mağazaları; hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de açıktır.

GS STORE İLETİŞİM BİLGİLERİ

GS Store merkez şubesi; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Seyrantepe-Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

GS Store iletişim merkezine 444 1 905 ve 0212 305 1905 numaralı telefonları arayarak ulaşabilirsiniz.