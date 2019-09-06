06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya’da düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’a katılan Koç Grubu şirketlerinden Grundig, geri dönüştürülmüş malzemelerle ürettiği yeni ev teknolojileri ürünlerini tanıttı. IFA’da sergilenen Grundig’in ‘Bio Buzdolabı’nda biyoplastikler, biyopoliüretan ve yumurta kabuğu içeren biyo-kompozitler bir arada kullanıldı.
Fuarda düzenlenen tanıtım toplantısında şirketin verdiği bilgiye göre mısır ve soya gibi sürdürülebilir doğal materyaller kullanarak üretilen biyomalzemeler, petrol kaynaklı konvansiyonel alternatiflerine göre daha az karbon salımına yol açıyor.
Her yıl 8 milyon ton plastik atığın okyanuslara karıştığının tahmin edildiğini belirten Grundig yetkilileri, balık ağları gibi plastik atıkların da içinde olduğu poliamid bazlı atıkları geri dönüştürerek elde edilen yüksek performanslı plastik malzemelerden beyaz eşya ürettiklerini ve IFA’da geri dönüştürülmüş plastikten üretilen parçaları olan beyaz eşyaları sergilediklerini aktardı.
20 MİLYONDAN FAZLA PET ŞİŞE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Bu kapsamda Grundig, su canlılarının yaşamını tehdit eden mikrofiber atıkları engellemek hedefiyle mikrofiber filtreli çamaşır makinesi de üretti. Grundig IFA’da geri dönüştürülmüş pet şişeleri kullanarak ürettiği çamaşır makinesi kazanlarını da sergiledi. Şirket, şu ana kadar 20 milyondan fazla geri dönüştürülmüş pet şişeyi kullanarak çamaşır makinesi kazanı üretmiş.
Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Sürdürülebilirlik markamızın DNA’sında yer alıyor. 2016 yılından beri dünyaca ünlü şef Massimo Bottura’nın gıda israfıyla mücadeleyi amaçlayan Food for Soul projesini destekliyoruz” dedi.
AMAZON İLE GRUNDIG FIRE TV GELİŞTİRDİ
Grundig, OLED TV teknolojisini Amazon’un kişiselleştirilmiş Fire TV akıllı deneyimiyle birleştirerek Grundig Fire TV Edition serisini geliştirdi. Amazon’un sesli kontrol teknolojisi Alexa’yı kullanan Grundig Fire TV Edition’da Hands-Free kontrol özelliğiyle kullanıcılar uzaktan kumanda ya da başka bir cihaza gerek duymadan, sesli komutla kanallar, uygulamalar ve içerikler arasında gezinebiliyor. IFA’da verilen bilgiye göre Grundig Fire TV Edition serisi Almanya’da Grundig satış kanallarından ve amazon.de üzerinden satılacak.
Görüntü ve ses sistemleri alanında yaptıkları yatırımlara değinen Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Geçtiğimiz yıl Çerkezköy’de 500 milyon yatırımla faaliyete geçirdiğimiz yeni elektronik fabrikamız sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı oldu. Yıllık 3.2 milyon TV üretim kapasitesine ulaşarak sektörde gücümüzü pekiştirdik” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!