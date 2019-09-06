Almanya’da düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’a katılan Koç Grubu şirketlerinden Grundig, geri dönüştürülmüş malzemelerle ürettiği yeni ev teknolojileri ürünlerini tanıttı. IFA’da sergilenen Grundig’in ‘Bio Buzdolabı’nda biyoplastikler, biyopoliüretan ve yumurta kabuğu içeren biyo-kompozitler bir arada kullanıldı.

Fuarda düzenlenen tanıtım toplantısında şirketin verdiği bilgiye göre mısır ve soya gibi sürdürülebilir doğal materyaller kullanarak üretilen biyomalzemeler, petrol kaynaklı konvansiyonel alternatiflerine göre daha az karbon salımına yol açıyor.

Her yıl 8 milyon ton plastik atığın okyanuslara karıştığının tahmin edildiğini belirten Grundig yetkilileri, balık ağları gibi plastik atıkların da içinde olduğu poliamid bazlı atıkları geri dönüştürerek elde edilen yüksek performanslı plastik malzemelerden beyaz eşya ürettiklerini ve IFA’da geri dönüştürülmüş plastikten üretilen parçaları olan beyaz eşyaları sergilediklerini aktardı.

20 MİLYONDAN FAZLA PET ŞİŞE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bu kapsamda Grundig, su canlılarının yaşamını tehdit eden mikrofiber atıkları engellemek hedefiyle mikrofiber filtreli çamaşır makinesi de üretti. Grundig IFA’da geri dönüştürülmüş pet şişeleri kullanarak ürettiği çamaşır makinesi kazanlarını da sergiledi. Şirket, şu ana kadar 20 milyondan fazla geri dönüştürülmüş pet şişeyi kullanarak çamaşır makinesi kazanı üretmiş.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Sürdürülebilirlik markamızın DNA’sında yer alıyor. 2016 yılından beri dünyaca ünlü şef Massimo Bottura’nın gıda israfıyla mücadeleyi amaçlayan Food for Soul projesini destekliyoruz” dedi.

AMAZON İLE GRUNDIG FIRE TV GELİŞTİRDİ

Grundig, OLED TV teknolojisini Amazon’un kişiselleştirilmiş Fire TV akıllı deneyimiyle birleştirerek Grundig Fire TV Edition serisini geliştirdi. Amazon’un sesli kontrol teknolojisi Alexa’yı kullanan Grundig Fire TV Edition’da Hands-Free kontrol özelliğiyle kullanıcılar uzaktan kumanda ya da başka bir cihaza gerek duymadan, sesli komutla kanallar, uygulamalar ve içerikler arasında gezinebiliyor. IFA’da verilen bilgiye göre Grundig Fire TV Edition serisi Almanya’da Grundig satış kanallarından ve amazon.de üzerinden satılacak.

Görüntü ve ses sistemleri alanında yaptıkları yatırımlara değinen Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Geçtiğimiz yıl Çerkezköy’de 500 milyon yatırımla faaliyete geçirdiğimiz yeni elektronik fabrikamız sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı oldu. Yıllık 3.2 milyon TV üretim kapasitesine ulaşarak sektörde gücümüzü pekiştirdik” diye konuştu.