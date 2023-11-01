Grundig'in ilk deneyim mağazası İstanbul'da açıldı

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Grundig markası, ilk deneyim mağazasını İstanbul Marmara Park AVM’deki MediaMarkt’ta açtı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023’te kapılarını açan Grundig mağazası, 87 metrekarelik bir deneyim alanında, elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri kategorilerindeki en yeni teknoloji ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Grundig’in sürdürülebilirlik odaklı tasarladığı deneyim alanında, markanın, sepet aksesuarları deniz kabuğu bazlı bioplastik kullanılarak üretilen bulaşık makinesi gibi çevre dostu ürün ve teknolojileri yer alıyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre Grundig mağazasının logosu da geri dönüşüm konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Back2Life Atölyesi’nde atık malzemelerle hazırlandı. Arçelik’in bu yıl çalışmalarına başlayan sürdürülebilir sanat atölyesi Back2Life’ta, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Tesislerinden çıkan malzemelerle tasarımlar yapılıyor.

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MediaMarkt Lighthouse Grundig mağazasında tüketiciler, Grundig’in doğaya saygılı yenilikçi ürün ve teknolojilerini Ar-Ge sürecinden başlayarak tanıma ve deneme fırsatı bulacaklar.