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        Haberler Müzik Gripin, ABD turnesinde Ali Poyrazoğlu ile buluştu

        Gripin, ABD turnesinde Ali Poyrazoğlu ile buluştu

        Türk rock müziğinin en başarılı gruplarından Gripin, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni teklisi 'Kim Tutar Beni'nin lansmanını ABD'de yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:00
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        ABD turnesinde Ali Poyrazoğlu ile buluştular
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        Yaklaşık 15 yıldır hemen hemen her sene ABD turnesine çıkan Gripin, bu yıl da geleneği bozmayarak yeni şarkılarının lansmanını, 'North American Tour 2025' kapsamında 6 – 15 Mart tarihleri arasında Washington DC (DC), New York (Drom), Philadelphia (City Winery), Boston (Sonia), San Francisco (Richshaw Stop) ve Seattle'da (High Dive) gerçekleştirdikleri konserlerde yaptı. Her konserde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Gripin’e dinleyicileri yeni şarkılarında da hep bir ağızdan eşlik ettiler.

        7 Mart’ta Gripin Yapım etiketiyle yayımlanan ve müzikseverlerin beğenisini toplayarak tüm müzik platformlarında hızla yükselişe geçen 'Kim Tutar Beni'nin sözleri Murat Başdoğan ve Birol Namoğlu’na ait. Geçtiğimiz aylarda 'Var Bir İhtimal' şarkısını dinleyicileriyle buluşturan başarılı müzik grubu Gripin; yeni single çalışması 'Kim Tutar Beni' ile de, merakla beklenen yeni albümünden izler barındıran parçalar yayımlamaya devam ediyor.

        NEW YORK’TA ALİ POYRAZOĞLU İLE BÜYÜK BULUŞMA

        Gripin’in hemen her yıl Amerika’da gerçekleşen konser serisinin bu yılki en özel anılarından biri ise, büyük oyuncu ve yazar Ali Poyrazoğlu ile New York Drom’da karşılaşmaları oldu. Büyük usta ile sohbet etme fırsatı de yakalayan Gripin, bu anı bir fotoğrafla da ölümsüzleştirdi.

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        #Gripin

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