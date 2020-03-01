01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir solunum yolu hastalığı olan grip nedir? Evde tedavisi var mı? Grip bulaşıcımı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...
GRİP NEDİR?
Soğuk kış aylarında yaygın olarak görülen grip, virüs kaynaklı bir solunum yolu hastalığıdır.influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır,kimi zaman ölümcül de sonuçlanabilir
GRİP BULAŞICI MI?
Bir solunum yolu hastalığı olan grip tokalaşma, başkasının eşyasına dokunma gibi durumlarda virüs hemen başka bir geçiş yolu bulur ve temas halindeki durumlarda salgın konumunu aktif eder. Soğuk algınlığına yakalanan bir kişi insanların bulunduğu ortamlarda "hapşırma" veya öksürme gibi durumlarda virüs ortamda bulunan herkese sıçrayabilir.
GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yüksek ateş
Soğuk ter ve titreme
Baş ağrısı
Eklem ve uzuv ağrıları
Yorgunluk, bitkinlik hissi
Bulantı, kusma ve ishal (yetişkinlere göre çocuklarda daha sık görülür)
GRİP TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Ateşi düşürmek için alnına serin ve nemli bir bez yerleştirin veya serin bir banyo yapın.
bol bol istirahat edilmeli, et ve süt ile beslenilmeli, taze meyve ve sebze yemelidir. Hasta, bulunduğu ortamı havalandırmalı, nemlendirmelidir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzaklaşmalıdır.
Burun tıkanıklığı var ise burun açıcılar, öksürük varsa balgam söktürücüler, ateş düşücüler ve ağrı kesiciler ile tedavi uygulanabilir. İştahsızlığın giderilebilmesi için de bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir.
Yulaf: Vücut direncinizi kuvvetlendirebilmek için beta-glukan taşıyan yulaf ürünlerinin kullanılması bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önemlidir.
Tarhana: Tarhana çorbası, kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalık süreçlerinde en çok tüketilen çorbadır. Tarhananın faydaları arasında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. A, B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içeren ve en lezzetli çorbalardan biri olan tarhana oldukça besleyici ve doyurucu bir besindir.
Kefir-Yoğurt Tüketin: Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında bağırsaklar önemli bir rol oynar. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler, her gün en az 1 kâse yoğurt veya 1 su bardağı kefir olarak günlük beslenmenizde mutlaka yerini almalıdır.
Balık: Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği ile bağışıklığınıza güç katmayı ihmal etmeyin.
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