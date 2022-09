Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde olacak

AA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu ifade etti.

Grip mevsiminin gelmesiyle vatandaşların gripten korunmak için aşılarını yaptırmaya hazırlandığını aktaran Saydan, "3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 lira olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır" bilgisini verdi.

Aşıların günümüzde kullanılan en güvenli, etkili ve maliyeti en düşük koruyucu tıbbi uygulama olduğunu belirten Saydan, grip aşısının her yıl yüz binlerce vakanın önüne geçip, binlerce ölümü engellediğini ifade etti.

"HER YIL GRİP AŞISI YAPTIRILMALI"

Saydan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl gripten kaynaklı ölümlerin sayısının 650 bini bulduğunu belirtti.

Bu verinin gribin ciddi bir hastalık olduğunu gösterdiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti: "Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer."

Saydan, grip aşısının 6 aydan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmaması uyarasında bulunarak, "Gelecek 3,5 milyon grip aşısının 85 milyon vatandaşa yetmeyeceği aşikar. Bu yüzden TEİS olarak inanıyoruz ki bakanlığımız tarafından getirilen aşı sayısı kademeli olarak arttırılacak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki vatandaşlarımızın hepsi aşılanacaktır." ifadelerini kullandı.