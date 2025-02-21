Grimes'tan Elon Musk'a çağrı: Cevap vermezsen çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak

Grimes, X platformunda yazıp daha sonra sildiği mesajında, "Lütfen çocuğumuzun tıbbi krizi hakkında yanıt ver" diye Musk'a seslendi. Şarkıcı, “Bunu kamuoyu önünde yaptığım için üzgünüm ama bu durumu göz ardı etmek artık kabul edilemez. Bu acil müdahale gerektiriyor" ifadesini kullandı.

Grimes, yalvarırcasına yazdığı mesajda, "Benimle konuşmak istemiyorsan lütfen bunu çözebilecek birini ata veya işe al. Böylece bu sorunu çözmeye devam edebiliriz. Bu acil bir durum Elon" dedi.