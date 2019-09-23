Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir

Grip; üst solunum yolları iltihaplanması sonucu oluşan; burun akıntısı, halsizlik, ateş, boğazda ağrı ve tüm vücudu sarsan bir etki oluşturan kış mevsiminin en sık rastlanılan hastalığıdır. Gribe yakalanmanın başlıca sebebi, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle enfeksiyonlara açık olmasıdır.

Öncelikle iyi gelen yiyeceklere geçmeden önce; gribe yakalanmamak için alınacak önlemleri bilelim. Dengeli ve sağlıklı beslenerek ve vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin, mineral ve protein içeren gıdaları, günlük ihtiyaç dahilinde alırsak gribe yakalanma riski daha az olacaktır.

Ne yazık ki bu tek başına yeterli olmayabiliyor. Grip kötü yaşam şartlarından kaynaklanması ve bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle, dikkat etsek bile yine de başımıza gelebilir.

Bunun sonucunda grip için bir haftalık iyileşme süreci başlıyor. Her şeyden önce istirahat etmek bu hastalığın seyrini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun yanında C vitamini açısından bol içerikli sebze ve meyve tüketmek, özellikle şart. Su kaybını önlemek için bol sıvı tüketimi de önemli detaylar arasında. Özellikle; sıcak bir çorba gribin en önemli yiyeceklerinden biridir. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral olan bir sebze çorbası ya da sofraların baş tacı bir tarhana çorbası tercih edilebilir.

Grip İçin İyi gelen Yiyecekler ve Yenmemesi Gerekenler;