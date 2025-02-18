Gri pasaport davasında savcılıktan itiraz

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre davada “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan yargılanan Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında beraat kararı verildi.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararına itiraz etti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı itirazda şunlar kaydedildi:

“Sanıkların birbirleriyle soruşturma ve kovuşturma aşamasında çelişki içeren savunmaları, tanık beyanları, MASAK raporu, HTS kayıtları, kolluk araştırma tutanağı, toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde üzerlerine atılı suçu işledikleri bu sebeple sanıklar hakkında ayrı ayrı 5237 Sayılı TCK'nun79/1,43,53,63, maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesini gerekirken beraat kararı vermesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”