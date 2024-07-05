Greyfurt nasıl yenir, tüketilir? Greyfurtun faydaları nelerdir?

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GREYFURT NEDİR?

Greyfurt, ekşimsi ve hafif tada sahip bir meyvedir. Pomela meyvesinin ve ilk tatlı portakalın melezi olarak Barbados ülkesinde yetiştirildiği bilinir. Bilhassa son dönemlerde sağlığa katkılarıyla dikkat çeken greyfurtun en çok tüketildiği ülkeler Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Greyfurt kabuğu kalın ve sarı renklidir. Ayrıca ekşi ve acımsı bir tada sahiptir. Kırmızı ya da beyaz renkli iç kısımlarıyla bir portakalı andırır. Ancak bol sulu olan greyfurt, acımtırak tadıyla portakaldan ayrılır. Bu meyvenin asıl özelliği, suyunun çıkarılarak tatlandırılarak kullanılmasıdır. Çekirdekli ya da çekirdeksiz olan meyvenin kabuğundan çıkarılan meyve yağı ise çeşitli faydaları nedeniyle popüler bir tüketim seçeneği olmuştur.

GREYFURT NE İŞE YARAR? Greyfurt özellikleri sayesinde birçok işlev sunar. Bunlardan bazıları aşağıda derlenmiştir; Kanserli hücrelerin çoğalmasının önüne geçer.

Yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır.

İnsülin direncine karşı iyi bir savaşçıdır.

Felç ve kalp krizi risklerini minimize eder.

Sindirim sorunları için iyi bir destekçidir.

Bilhassa hazımsızlığa karşı pozitif etkileri vardır.

Uyku problemlerine iyi gelmeye destekçidir.

Böbrek taşı riskini azaltır.

Yorgunluğu azaltarak vücuda enerji vermeye yardımcıdır.

Yaşlanma karşıtı özellikleriyle cildin güzelleşmesine katkıda bulunur.

Düşük kalorisiyle diyet listelerinin vazgeçilmezidir. GREYFURT KALORİ VE BESİN DEĞERİ NE? ZAYIFLAMAYA UYGUN MU? Düşük şeker oranı, greyfurtu diyetlerde uygun bir meyve hâline getirir. 100 gram bir greyfurtta 7 gram şeker olduğu bilinir. Bu anlamda greyfurtun zayıflamaya uygun olduğu söylenebilir. Ayrıca greyfurtun 1 tanesinde ortalama 90-100 kalorilik besin değeri bulunur. Yüksek lif oranı olduğu da göz önüne alınırsa greyfurt, kontrollü bir şekilde diyetlerde tüketilebilir. Ancak diğer meyvelerde olduğu gibi greyfurt da suyuyla tüketildiğinde daha kalorili hâle gelir.

1 orta boy greyfurtun bazı ortalama besin değerleri; 19 gram karbonhidrat,

36 gram kalsiyum,

36 gram potasyum,

1,2 gram protein. GREYFURT FAYDALARI NELERDİR? Peki greyfurt faydaları nelerdir? İşte cevabı; Bağışıklık sistemini desteklemesiyle bilinen greyfurt meyvesi, başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok soruna karşı vücudu korur. İltihabı azaltıcı etkisiyle öne çıkan meyve, idrar yolu enfeksiyonlarının yanı sıra gribal enfeksiyonlara karşı da etkilidir.

Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşmuş hücrelerin yayılmasını önlemeye destekçidir. Yüksek antioksidan içeriğiyle mide, mesane, yemek borusu, kolon ve göğüs kanserlerine karşı etki sahibidir.

İçeriğindeki naringenin maddesi sayesinde kalsiyum olsalatın vücut dışına atılmasını destekler.

Düzenli greyfurt suyu tüketiminde böbrek taşı oluşumunun minimuma indirildiği düşünülür.

İçeriğindeki önemli miktarda flavon sayesinde kolesterol düşürücü etkiye sahiptir.

Sahip olduğu çözünebilen lif kolesterolü, damar hastalıklarına karşı etkilidir.

Tansiyon yüksekliği sorunu yaşayanlarda kan basıncını düşürme etkisi vardır.

Greyfurt, kalp sağlığını korumaya ve istemik inmeleri azaltmaya yardımcıdır.

Meyvenin cilde faydaları dikkat çekicidir. Yüksek orandaki C vitamini sayesinde ciltteki kolajen sistemini uyarır.

Düzenli tüketim ve cilt bakımında dolgun ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak mümkün olabilir.

Greyfurtun asidik yapısı, cilt beyazlatma etkisiyle öne çıkar. Düzenli kullanımda cilt lekelerine karşı etki sağlayabilir. GREYFURT ŞEKERİ YÜKSELTİR Mİ? İnternet üzerinde meyve hakkında en sık yapılan aramalardan biri de “Greyfurt şekeri yükseltir mi?” sorusudur. Meyvenin içeriğinde bulunan naringenin, lif ve flavon içerikleri, minimum şeker oranını dengeleme özelliğine sahiptir. Kontrollü greyfurt tüketiminde kan şekeri düzenlenir ve bu açıdan bakıldığında greyfurt sağlıklı bir meyvedir.

GREYFURT NASIL TÜKETİLİR? Peki greyfurt nasıl tüketilir? Söz konusu meyvenin en sağlıklı tüketim şekli taze formundadır. Tüketim için meyve kabuğu nazikçe soyulur ve meyvenin bekletilmeden tüketilmesi önerilir. Bu, içeriğindeki besin değerlerinin en iyi şekilde alınması için gereklidir. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve doktorundan onay alan kişiler, meyvenin suyunu sıkarak ya da diğer meyvelerin sularıyla greyfurt suyunu karıştırarak da tüketebilirler.

Greyfurt suyu, meyvenin sahip olduğu yüksek lif içeriğini azaltarak diyabet hastalığı gibi çeşitli rahatsızlıklara sahip olanların şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bu da greyfurtun taze hâlde tüketilmesinin daha uygun ve sağlıklı olduğunu ifade eder. Taze olarak tüketemeyenlerin çeşitli içeceklerin ve tatlıların içine koyarak almaları da mümkündür. Bazı kişiler, greyfurtu kurutarak bitki çayı da demleyebilir. GREYFURT SUYU SIKILINCA ZARARLI MI OLUR? Normalde greyfurtun sağladığı birçok faydanın suyu sıkıldığında açığa çıktığı bilinir. Ancak bu formuyla diyet liflerini kaybeden meyve, glisemin indeksi yükseltmesiyle bir anlamda yararlarını da kaybeder. Ayrıca greyfurt suyunda sindirim sistemini hızlandırıcı ve kabızlığı önleyici etkiler de azalır. Bu noktada kişinin sahip olduğu rahatsızlıklara yönelik tercih yapması faydalı olacaktır.

GREYFURTU TÜKETMESİ RİSKLİ OLAN KİŞİLER Sağlığa faydaları olsa da bir greyfurtun bazı kişiler için sakıncalı olduğu belirtilmiştir. Bazı durumlarda içilen bir bardak greyfurt suyunun çeşitli ilaçlarla etkileşime girme özelliği de vardır. Bunun sürekli tekrarlanması durumunda çeşitli sağlık problemleri tetiklenebilir. Risk taşıyan bazı kişiler; Kalp ilacı kullananlar,

Depresyon ilacı alanlar,

Tansiyon ilacı kullananlar,

Alerji ilacı kullananlar,

Kolesterol düşürücü ilaç alanlar,

Epilepsi ilacı kullananlar,

Nezle- grip ilacı alanlar. Bu gruptaki insanlar risk taşır ve greyfurt tüketmeleri riskli olabilir. Kullanım öncesinde mutlaka doktora danışılması tavsiye edilir.

GREYFURT RENKLERİNİN BİRBİRİNDEN FARKI NEDİR? Greyfurt; pembe, sarı, beyaz ve kırmızı gibi farklı renklere sahiptir. Meyvenin cinsini belirleyen ise etli kısımda ve kabuk bölümündeki farklılıklardır. Bu greyfurt türlerinin arasında renk ve form farkı olsa da etkileri ve besin değerleri birbirine paraleldir. Kişinin damak zevkine göre her türlü greyfurt rahatlıkla tüketilebilir.

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