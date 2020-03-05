05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Greyfurt ile ilgili merak edilenler sağlıklı yaşamak adına vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Greyfurtun sağlık açısından oldukça faydaları vardır. Zayıflamaya yardımcı olmasıyla beraber içeriğindeki mineraller, yağlar, proteinler ve vitaminler sağlığımızı korumaya yardımcı olmakta. İşte Greyfurt hakkında tüm bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.
GREYFURTUN FAYDALARI VE ZARARLARI (İBRAHİM SARAÇOĞLU)
Faydaları;
Greyfurt İçerisinde bulundurduğu vitamin, protein ve mineraller sayesinde çok yararlı bir meyvedir. Greyfurtun içerisinde yok denecek kadar az kolesterol bulunmaktadır. Aynı zamanda farklı çeşitlerde yağlar bulunmaktadır. Folatlar açısından da zengin olan greyfurt aynı zamanda, niasin, pantotenik asit, piridoksin, riboflavin, tiamin, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini içermektedir. Potasyum açısından çok zengin olduğu söylenebilir. Mineraller açısından bakıldığında greyfurt kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum ve çinko içermektedir. Greyfurt cinsel açıdan bakıldığında Karaciğeri çalıştırarak iştah açar ve cinsel isteği arttırır.
Zararları;
Greyfurtun sağlık açısından birçok faydası var dedik fakat faydaları kadar zararları da vardır. Bunlar greyfurt tüketiminin aşırıya kaçıldığı zamanlar, greyfurtun aşırı kullanımı ve yanında kullanılan bir takım ilaçların yan etkisi olabilir. Farklı hastalıklardan dolayı ilaç tüketimi varsa doktorunuza danışarak greyfurtu tüketebilirsiniz. Harici zararları ise şöyle; Hamilelik ve emzirme döneminde olan anneler bu dönemde greyfurt tüketimini en aza indirip ya da doktorlarına danışmalıdır. Greyfurtun aşırı kullanımı meme kanserini tetikleyebilir. Özellikle greyfurt suyu tüketimini en aza indirmeye özen gösterin. Hormon bozukluğu yaşayan bireyler doktora danışarak tüketirse daha iyi olur bu gibi durumların hastalığın daha da artırıcı olabileceği gözlemleniyor. Son olarak da kanser hastaları için doktor kontrolü ile tüketmeleri daha doğru olacaktır. Greyfurt şeker hastalarına herhangi bir etkisi yoktur. Fakat yine dediğimiz gibi ilaç tedavisi gören hasta doktor kontrolü ile greyfurt tüketebilir.
GREYFURT ZAYIFLATIR MI? GREYFUTRLA NASIL ZAYIFLANIR?
Yıllardır değişmeyen gerçekler arasında greyfurt suyu zayıflatır, yağ yakar söylentileri vardı evet greyfurt yağ yakmada oldukça yardımcı bir meyve fakat tek başına kullanıldığında pek de bir işe yaramaz. Greyfurt sindirim sisteminde ve metabolizma hızında oldukça etkili yani metabolizmayı iyi çalıştırır. Sindirim sistemini düzenler. Eğer greyfurtla zayıflamak isterseniz de aşağıda yer alan tarifimize bakabilirsiniz.
Greyfurt ile zayıflama tarifi
Bu tarifi hazırlamak için ihtiyacımız olan Greyfurt suyu, elma sirkesi ve süzme bal...
Nasıl hazırlanır?
bu üç malzemeyi bir kasede iyice karıştırın spordan 15 dakika önce veya ara öğünlerde tüketin.
GREYFURT YAĞI NEDİR?
İçerisinde bulunan Aromaterapi ile masaj salonlarında sıklıkla tercih edilir. Tüketim için ise bir bardak suyun içine 4 5 damla damlatılarak kullanılabilir.
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