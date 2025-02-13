Green Up Meetings'in altıncı edisyonuna geri sayım

PlumeMag’in kurucusu Bihter Ayyıldız’ın “Yerel kalkınırsa değer katlanır” sloganıyla 2022 yılında hayata geçirdiği Green Up Meetings konferans serisinin altıncı edisyonu, Kamusal Sürdürülebilirlik için Kültür Sanat ve Müşterekler temasıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü, İPA Kampüs Florya’da gerçekleşecek.

İBB, İstanbul Planlama Ajansı ev sahipliği ve iş birliğinde, PlumeMag ve Local Makers paydaşlığında, Onarım Atölyesi içerik danışmanlığında hazırlanan zirvede katılımcıları kamusal alanlarda kültür ve sanatın geleceği üzerine çarpıcı bir diyalog ortamı bekliyor.

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Zirvede, kamusal alanların korunması ve yeni ekonomide müştereklerin rolünden, kültür-sanatın kamusal yaşamı nasıl şekillendirdiğine kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak.

Konuşmaların yanı sıra, gün boyunca, etkinliğe paralel olarak kadın girişimcilerin bir araya geleceği, deprem bölgelerinden üreticilerin de yer alacağı Local Makers Market faaliyette olacak.

ETKİNLİK AKIŞI

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları Doç. Dr. Buğra Gökce, İPA Yönetim Kurulu BaşkanıBihter Ayyıldız / Green Up Meetings ve PlumeMag Kurucu & GYYYağmur Çoban / Local Makers KurucuEkin Al / Onarım Atölyesi Kurucu 10.30-11.15 Mimari ve Kentsel Tasarım Açısından Müşterekler Moderatör: Büşra Topaktaş / Mimar / İstanbul Planlama AjansıMina Öner/ Mimar, Herkes İçin Mimarlık DerneğiMelike Durmaz Ekenler / Şehir Plancısı, Bağımsız AraştırmacıOnur Atay / Mimar, Urban koop. Kurucu Ortak 11.15-11.30 Keynote: Müşterek Ekonomisi Ekin Al / Onarım Atölyesi Kurucu 11.30-11.45 Kahve Arası 11.45-12.00 Keynote: Müştereklerde Yoksulluk Dr. Önder Uçar / Derin Yoksulluk Ağı Araştırma ve Savunu Koordinatörü 12.00-12.45 Panel: Kamusal Alanda bir müşterek: Kültür Sanat ve Yerel Yönetim Moderatör: Bihter AyyıldızOktay Kargül / İPA Genel MüdürüMahir Polat / İBB Genel Sekreter YardımcısıMurat Abbas / İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü 12.45-13.30 Panel: Sofranın Müşterekliği Moderatör: Yağmur Çoban / Local Makers KurucuYaren Çaprar / Dafni Ateşbaşı Kurucu ŞefOğuzhan Çoban / Çoban 13.30-14.30 Yemek Arası 14.30-15.15 Panel: Kültür ve Müşterekleşme Moderatör: Bihter Ayyıldız / Green Up Meetings & PlumeMag Kurucu - GYYÖzlem Ece / İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları DirektörüDoç. Dr. Ulaş Bayraktar / Kültürhane Kurucu OrtakDeniz Ova / Salt Genel Müdür 15.15-15.30 Keynote: Kültür&Sanat ve İletişim Murat Göllü / Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / BReady Kurucu 15.30-16.15 Panel: ‘Müşterekleştirme için Kamusal Sanat’ Moderatör : Gizem Gezenoğlu / Fermente KurucuProf.Dr.Asu Aksoy / Sanat-Kültür Yönetimi Emekli Öğretim ÜyesiDeniz Erbaş / Çanakkale Bienali Yönetici Küratörü ve Eş-DirektörüSimge Abay / Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Dir. 16.15-16.30 Keynote: Kamusal Alan ve Festivallerin Kapsayıcılığı Beril Sarıaltun / Kreşendo Kurucu Direktörü 16.30 KAPANIŞ Konuşması Bihter Ayyıldız / Green Up Meetings & PlumeMag Kurucu ve GYY