Green Card başvuruları başlıyor!

Her yıl binlerce vatandaşın başvuru yaptığı Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanı veriyor. Konu hakkında araştırılan, "Green Card başvurusu 2022 ne zaman, nasıl yapılır? Green Card başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Eğer Green Card'a başvurmak istiyorsanız sadece http://dvprogram.state.gov sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site dışında hiçbir sitenin Green Card başvuru linklerine tıklamayın.