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        Haberler Bilgi Gündem Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Yeşil Kart) 2025 DV Lottery Green Card sonuçları sorgulama ekranı

        Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Green Card sonuçları sorgulama ekranı

        2025 Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Green Card başvuruları bu yıl 2 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında alındı. Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyen kişiler, başvuru işlemlerini dvprogram.state.gov adresi üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise tüm gözler Yeşil Kart sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:00
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        • 1

          2025 Green Card başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı sunan Yeşil Kart başvuruları için süreç tamamlandı. Belirtilen tarih aralığınıda başvuruda bulunan adaylar, gözlerini sonuç için gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu kapsamda ‘’2025 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI SONA ERDİ!

          ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Green Card başvuruları, 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erdi.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Geçtiğimiz yıl Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılmıştı.

          Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

        • 4

          2025 YEŞİL KART BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

          Green Card başvuru sonuçları, dvprogram.state.gov adresi üzerinden sorgulanabilecek.

        • 5
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