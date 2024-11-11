2025 Green Card başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı sunan Yeşil Kart başvuruları için süreç tamamlandı. Belirtilen tarih aralığınıda başvuruda bulunan adaylar, gözlerini sonuç için gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu kapsamda ‘’2025 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…