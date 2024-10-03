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        Haberler Bilgi Yaşam Green card başvuru ekranı: Dvlottery Green card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Green card başvuru ekranı: Dvlottery Green card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Green card başvuruları 2 Ekim'de başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren geçici bir kimlik için başvuru detayları araştırılıyor. 2024 Green Card başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. 2024 Green Card başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı da gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki Dvlottery Green card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:13
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        • 1

          Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card başvuruları devam ediyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama ile DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri belli oldu. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru şartları da netlik kazandı. Peki, 2024 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, saat kaçta? 2026 DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI

          DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı. Green Card başvuruları, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erecek.

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Reşit olan ve istenilen şartları sağlayan her vatandaş Green Card'a başvuru yapabilir. İlk başvurudan sonra kazananları belirlemek için dijital ortamda çekiliş yapılır. Her birey, Green Card çekilişine bir senede yalnızca bir kez başvurabilir.

          GREEN CARD BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GREEN CARD NEDİR?

          Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir. Green Card resmi bir göçmen vizesidir, kişi Amerika vatandaşı sayılmaz.

          Green Card sahibi olan vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının sahip olduğu hakların büyük bir bölümüne sahip olur.

        • 4

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

          18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

          Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

          Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

          Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

          Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.

        • 5
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