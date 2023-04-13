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Gram altın REKOR SEVİYEDE! Son dakika: 13 Nisan güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın alacaklar dikkat: Gram altın rekor seviyede! 13 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Yatırımcılar uzmanların altın yorumlarını merak ediyorlar. Buna göre; analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatını bir araya getirdik. İşte 13 Nisan 2023 Perşembe Kapalıçarşı'dan anlık altın fiyatları...

Giriş: 13.04.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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