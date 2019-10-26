26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bisiklet Hırsızları 1948
(Ladri di Biciclette) Yönetmen: Vittorio De Sica
İtalyan Yeni Gerçekçiliği akımının başyapıtlarından biri... Aslında melodrama, duygu sömürüsüne uzak bir film... Ama daha ilk anlarından itibaren içerdiği gerçeklik ve sahicilik duygusuyla seyirciyi etkisi altına alıyor. Film, ekonomik kriz döneminde iş arayan bir babanın öyküsünü anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Roma'da hayat gerçekten çok zor... Ama bir babanın görevi en zor koşullarda dahi çocuklarına bakabilmek değil mi?
Luigi Bartolini’nin romanından Cesare Zavattini tarafından uyarlanan filmde, kendisine bisikletiyle yapabileceği bir iş bulan 2 çocuk babası Antonio, tam da hayata bağlandığı dönemde bisikletini çaldırıyor. Bulamazsa işini kaybedeceğini biliyor. Antonio, oğluyla birlikte Roma sokaklarında bisikletini arayıp, hayata tutunmaya çalışıyor. Finalde bir “bisiklet hırsızı” olarak yakalandığında oğlunun onu sahiplenerek kurtarması, sinema tarihinin en unutulmaz ve göz yaşartıcı sahnelerinden biri.
Aşk Hikâyesi 1970
(Love Story) Yönetmen: Arthur Hill
Roman, 14 Şubat 1970'de yayımlandı ve haftalarca çok satan kitaplar listesinin zirvesinde kaldı... Aslında Erich Segal, “Aşk Hikâyesi”ni roman olarak değil, film senaryosu olarak yazmıştı. Ama yapımcı şirket Paramount, Segal'ın senaryoyu roman formuna adapte etmesini istedi. Önce roman çıkacak, 16 Aralık 1970'de de film gelecekti... Çok satmasına rağmen roman hakkındaki eleştiriler genellikle olumsuzdu. Usta eleştirmen Roger Ebert, romanı o kadar kötü bulmuştu ki filme gitmek dahi istemiyordu. Ama “Aşk Hikâyesi”, “kötü romandan çok iyi film çıkabilir” tezinin somut bir örneğiydi adeta....
Yönetmen Arthur Hill, New England kökenli burjuva ailenin oğluyla orta halli ailenin özgür ruhlu kızı arasındaki ilişkiyi inandırıcı ve gerçekçi bir tarzda anlatmayı başarıyordu. Seyirci iki karakteri de çok seviyor ve canı gönülden birlikte olmalarını istiyordu... İşte bu nedenle, filmin son bölümü gerçekten dokunaklı ve göz yaşartıcıydı... Son olarak, Francis Lai'nin müziğinin katkısını da unutmayalım.
Sophie'nin Seçimi 1982
(Sophie's Choice) Yönetmen: Alan J. Pakula
Hikâye 1947 yılında geçer... Genç yazar Stingo (Peter MacNicol),Brooklyn'de bir binaya taşınır ve orada Nathan (Kevin Kline) ve sevgilisi Sophie (Meryl Streep) ile tanışır. Nathan, çılgın ve kıskanç bir sevgilidir... Polonyalı bir göçmen olan Sophie ise gizemli bir kadındır. Stingo'ya eşini ve babasını savaş sırasında Polonya'daki bir çalışma kampında kaybettiğini söyler... Sophie'nin trajik geçmişi, bu anlattıklarının da ötesindedir aslında...
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