Gözyaşı üretiminizi iyileştirmek mümkün mü? Göz kuruluğunu önlemeye yarayabilecek 7 yöntemle bu durumdan kurtulun!
Göz kuruluğu, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve rahatsızlık veren bir durumdur. Modern yaşamın getirdiği ekran başında geçirilen uzun saatler ve hava kirliliği gibi faktörler ise göz kuruluğu sorununu daha da yaygın hale getiriyor. Peki, göz kuruluğunu önlemek için neler yapabilirsiniz? İşte, göz kuruluğunu önlemek için 7 etkili yöntem!
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Kuru göz hastalığı, gözlerinizin düzgün bir şekilde nemlendirmek ve yağlamak için yeterli kaliteli gözyaşı üretemediği durumlarda oluşan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık kaşıntı, kızarıklık ve ışığa duyarlılık gibi semptomlara neden olabilir. Uygun şekilde tedavi edilmezse kuru göz, görmede sorunlara yol açabilir bu yüzden haberimizde göz kuruluğunu önleme yollarını derledik. İşte, detaylar...
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EN ÇOK KİMLER RİSK ALTINDA?
Herkeste olabilir ama 50 yaş üstü kişilerde kuru göz görülme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca kadınlarda adet, hamilelik ve menopoz nedeniyle oluşan hormonal değişiklikler, kuru göz riskini artırabiliyor. Bunun yanı sıra romatoid artrit, diyabet ve tiroid rahatsızlıkları tanısı almış olmak ne kadar gözyaşı üretebildiğinizi etkileyebilir. Ayrıca, kontakt lens kullanmak da bu duruma neden olabilir.
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1. TARAMA VE TEST YAPTIRMAK
Kuru gözü ve bu durumun komplikasyonlarını önlemenin en iyi yollarından biri, özellikle yaşlandıkça, gözlerinizi düzenli olarak test ettirmektir. Gözler için yapılması gereken muayeneler şunlardır: Görme keskinliği (bir çizelgedeki harfleri okuma), keratometri (gözlerinizin eğriliğini ölçer), göz fonksiyon testleri (gözlerinizi düzgün bir şekilde hareket ettirme ve odaklama yeteneğiniz)ve gözyaşı parçalanma zamanı testleri (hepsi gözyaşlarınızın kalitesini ve miktarını değerlendirir).
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2. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAK
Işığa doğrudan maruz kalmak kuru göze neden olabilir. Göz doktorunuz, koruma amaçlı olarak dışarıdayken koyu renkli, etrafı saran güneş gözlükleri takmanızı önerebilir.
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3. İLAÇ DEĞİŞTİRMEK
Kuru göz bazı ilaçların yan etkisi olabileceğinden, kuru göz semptomlarına neden olabilecek bir reçeteyi değiştirmek hakkında sağlık uzmanınızla görüşmeyi düşünebilirsiniz. Ancak doktorunuzun onayı veya tavsiyesi olmadan reçeteli ilacınızı değiştirmemelisiniz.
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4. ÇEVRESEL FAKTÖRLERDEN KAÇINMAK
Duman, rüzgar ve kuru iklimler kuruluk riskini artırdığından örneğin kamp ateşlerinden uzak durarak, sigara içmeyi veya sigara dumanının etrafında bulunma sıklığınızı sınırlayarak ve rüzgarlı günlerde içeride bulunarak veya dışarıdayken güneş gözlüğü takarak bu tetikleyicilerden kaçınmak isteyebilirsiniz.
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5. İYİ UYUMAK
Yetişkinler genellikle geceleri 7 ila 8 saat kesintisiz dinlenmeye ihtiyaç duyarken çocuklar ve bebekler çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Yeterince uyumamak veya uykunuzun bölünmesi gözyaşlarınızın kalitesini düşürebilir. Gün boyunca biraz fiziksel aktivite yapmayı, geceleri kafein veya alkolden kaçınmayı ve daha iyi uykuyu sağlamak için rahat bir ortamda uyumayı deneyebilirsiniz.
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6. NEMLENDİRİCİ KULLANMAK
Kuru hava, kuru göz geliştirme şansınızı artırabileceği veya önceden var olan kuru göz semptomlarını kötüleştirebileceği için, eviniz veya iş yeriniz için bir nemlendirici satın almak isteyebilirsiniz. Nemlendiriciler havaya nem katabilir ve gözlerinizin daha yağlanmış ve nemli hissetmesini sağlayabilir.
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7. EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAMAK
Göz kırpma, gözlerinizin nemli kalmasına yardımcı olur. Ancak elektronik cihazları uzun süre kullanmak göz kırpma sıklığını değiştirebileceğinden ekranlarda çok fazla zaman geçirmek göz kırpma sıklığınızı azaltabilir. Bu yüzden telefona, bilgisayara veya televizyona ara vermek düşük göz kırpma oranını önleyebilir ve gözyaşı üretiminizi iyileştirebilir.
Kaynak: National Eye Institute, American Optometric Association, Health
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