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        Haberler Dünya Trump suikast girişiminden sonra Pennsylvania'ya ilk kez geldi | Dış Haberler

        Trump suikast girişiminden sonra Pennsylvania'ya ilk kez geldi

        ABD Başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'da suikast girişimine uğramasının ardından ilk kez Pennsylvania'ya geldi. Harrisburg kentinde konuşan Trump, Demokratların Başkan adayı Harris'i hedef aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:20
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        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
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        Eski Başkan Donald Trump, Pennsylvania'nın Butler kentindeki bir mitingde uğradığı suikast girişiminin ardından dün yeniden Pennsylvania'ya döndü ve Harrisburg kentinde kalabalığa seslendi.

        Trump New Holland Arena'da yaptığı konuşmada "Çok özel bir merhaba Pennsylvania, bu güzel yere geri döndüğüm için çok heyecanlıyım" dedi.

        Arena dışında Gizli Servis, Pennsylvania Eyalet Polisi, Başkent Polisi ve TSA'dan oluşan büyük bir kolluk kuvveti Trump'ın koruma ekibi olarak görev aldı.

        Gizli Servis'in 13 Temmuz'daki silahlı saldırının ardından mercek altına alınmasıyla birlikte kolluk kuvvetlerinin varlığı da arttı.

        Trump mitinginin ilk bölümünü suikast girişimini anlatarak ve suikastte hayatını kaybeden Corey Comperatore'yi onurlandırarak geçirdi.

        "18 gün önce çok korkunç bir gün geçirdik. Zor bir gün geçirdik, size her şeyi anlatacağım. Bugün sizlerle olmamalıydım. Sizlerle olmamalıydım ama buradayım."

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        HARRİS'E "GÖÇMENLİK" ELEŞTİRİSİ

        Daha sonra Demokratların Başkan Adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yönelen Trump, Başkan Biden'ın yarıştan ayrılmasından sonra ilk kez doğrudan Harris'e karşı kampanya yürüttü. Harris'i en önemli politika tartışmalardan biri olan göçmenlik konusunda eleştiren Trump, Harris'in geçmiş yorumlarını hedef aldı.

        Trump, Harrisburg'a inmeden saatler önce Chicago'daki Ulusal Siyah Gazeteciler Birliği ile yaptığı bir etkinlik sırasında Harris'in etnik kökenini sorgulamıştı.

        Trump, "Harris'i uzun zamandır dolaylı olarak tanıyorum, doğrudan değil. Kendisi her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint kökenlilerin reklamını yapıyordu. Birkaç yıl önce Siyah olduğunu öğrenene kadar Siyah olduğunu bilmiyordum ve şimdi Siyah olarak bilinmek istiyor. Yani bilmiyorum, Hint mi yoksa Siyah mı?" ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyetçilerin Başkan adayı, suikastin gerçekleştiği Butler'a dönme sözünü yineledi ancak ne zaman döneceğini söylemedi.

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