Açlık, çoğu zaman yalnızca fiziksel bir ihtiyaç gibi görünse de, altında yatan sebepler çok daha derin olabilir. Pek çok kişi, yemek yeme alışkanlıklarının kontrolünü kaybetmiş gibi hisseder ve kendilerini sürekli aç bulur. Bu durum, bazen alışkanlıklardan kaynaklanabilirken, bazen de psikolojik sorunların bir yansıması olabilir. İşte detaylar!