Yıllardır önce terk edilen, bakımsızlık nedeniyle her gün biraz daha çürüyen, kendiliğinden yıkılmaya başlayan, hatta milletin tepesine çöken metruk binaların yarattığı tehlike her geçen gün büyüyor. Çoğu tarihi eser niteliğinde bu binaların oluşturduğu risk çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutta. Defalarca yaşanan acılara rağmen bu binaların her an yerle bir olma ihtimalleri yüksek. Çoğu ayakta zor duruyor. Bu eski binalardan kopan parçalar, yoldan geçen vatandaşların ya da araçların üzerine düşüyor.

Öyle binalar var ki hayret verici şekilde kaza geliyorum diyecek şekilde durup tehlike saçıyor. Üflesen çökecek durumdalar. Hatta çoğu yerde buraları mesken edinen tinerciler bile gelip kalmıyor. Çevredeki yaşayanlar haliyle büyük tedirginlik içinde. Çünkü çoluk çocuk sokakta oyun oynuyor, insanlar mecburen yolu kullanıyor. Mahalleli imza toplayıp belediyelere başvuru yapıyor ama sonuç alamıyor. Bölge sakinleri belediyenin inceleme yapmasına rağmen çoğu binaya ‘tarihi eser’ olduğu gerekçesiyle dokunulmadığını söylüyor. Bina hakkında ilgili kurumların karar vermesi beklendiği ifade ediliyor. Peki bu binalar bu kararları bekler mi? Beklemediğini gösteren onlarca örnek yaşandı. Üstelik vatandaşlar bu enkazların altında feci şekilde can verdi. Onlarca araç zarar görüp kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL FATİH’TE YİNE FACİA YAŞANDI

Son 10 yılda 23 ilde 72 metruk bina çöktü. Bu illerden 8’in de 5 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı. Son olarak dün Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan metruk binanın bitişiğinde bulunan bir binada çökme meydana geldi. Çöken binanın altında kalan 5 kişi itfaiye ve AKOM ekipleri tarafından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uysal (16) hayatını kaybetti. İBB'ye bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği binanın bitişiğinde bulunan binaları iş makineleriyle yıktı. Ekipler yıkımın ardından oluşan enkazı hafriyat kamyonlarına yükledi. Çevrede çökme tehlikesi bulunan binalar için ise önlem alındı.

BİR ÇOĞU SUÇ YUVASI OLMUŞ DURUMDA

Yıkıldı yıkılacak bu binalar milletin başına çökmesinin yanında bir de büyük çoğunluğu suç yuvası haline dönüştürülmüş durumda. Tinerciler, berduşlar, bu terk edilmiş binalara yerleşip etrafa korku salıyor. Geçtiğimiz yıllarda bazı belediyeler, uyuşturucu bağımlısı ve tinercilerin mekânı haline gelen metruk binaların kapı ve pençelerini duvar ördü. Ancak, belediye yetkilileri, bu önlemin uyuşturucu zulası haline dönen bu binalar için çözüm olmadığını da vurgulamıştı. Yetkililer bunun yerine bu binaların tekrar kente kazandırılmasının en sağlıklı yöntem olacağına dikkat çekiyor.

58 BİN BİNADAN 21 BİNİ YIKILDI

Bu binalara yönelik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, yurt genelinde uyuşturucu kullanıldığı belirlenen 21 bin 168 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çoğu büyükşehirlerde olmak üzere yurt genelinde, 58 bin 59 metruk binada uyuşturucu madde satıldığı, saklandığı ve kullanıldığı belirlendi. Belediye ve emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonrası söz konusu metruk binalardan 21 bin 168'i yıkıldı. Diğer binaların ise önümüzdeki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

23 İLDE 72 METRUK BİNA GÖÇTÜ: 5 ÖLÜ, 17 YARALI

Son 10 yılda 23 ilde yaşanan metruk bina facialarında çoğu çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. İşte 72 metruk bina göçüğünün yaşandığı o iller:

SİVAS (2 EYLÜL 2018) –Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde, kerpiçten yapılan tek katlı metruk evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş Beytullah Yılmaz (13) ve Feyzullah Yılmaz (15) yaralandı.

MERSİN (17 TEMMUZ 2018) - Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 4418 Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan bir bina çöktü.

İSTANBUL (28 NİSAN 2018) - Beyoğlu'nda Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bina kısmen çöktü. Çökme sonucu bir araçta hasar oluştu.

İSTANBUL (27 MART 2018) – Beykoz’da 2 katlı metruk bina çöktü.

İSTANBUL (05 ŞUBAT 2018) - Şişli ilçesinde Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta yağış nedeniyle ıslanan 2 katlı metruk binanın duvarlarında çökme meydana geldi.

İSTANBUL (21 OCAK 2018) – Beyoğlu’nda Bedrettin Mahallesi Ayni Alibaba Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü. Çöken binada kimsenin olmaması ve çevresindeki yoldan geçen olmaması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KIRKLARELİ (18 OCAK 2018) - Karacaibrahim Mahallesi Paşa Çeşme Sokakta, tarihi metruk bir evin içerisine yakacak odun toplamak amacıyla giren Öner Yılmaz, evin bir anda çökmesi sonucu duvarın altında kalıp yaralandı.

İSTANBUL (20 ARALIK 2017) - Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Aşıklar Sokak'ta 2 katlı boş metruk bina çöktü. Binadan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı.

İSTANBUL (11 ARALIK 2017) - Beyoğlu'nda Emekyemez Mahallesi Yolcuzade Mektebi Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatısı çöktü. çöken metruk binada kalan kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan Natık Kerim (50) hayatını kaybetti.

TUNCELİ (8 ARALIK 2017) - Çemişgezek ilçesi Hamamatik Mahallesi'nde, 2 katlı metruk evin çökmesi sonucu altında kalan köpeği polisler ve işçiler kurtardı.

İSTANBUL (30 EKİM 2017) - Fatih'te Vatan Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü.

ÇORUM (20 EYLÜL 2017) - Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bir ilkokulun karşısında bulunan metruk bina, gürültüyle çöktü. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

İSTANBUL (29 TEMMUZ 2017) - Beyoğlu'nda Çukur Mahallesi Peşkirci Sokak'taki 2 katlı metruk bina çöktü. Etrafa savrulan parçalar çevredeki binalara zarar verdi.

İSTANBUL (9 HAZİRAN 2017) - Kumkapı Muhsine Hatun Mahallesi Fındıkkıran Sokak'ta metruk olduğu bildirilen bir bina çöktü.

İZMİR (13 MAYIS 2017) - Konak ilçesinde Turgut Reis Mahallesi'nde Beth İsrail Sinagogu'nun yanındaki metruk binada çökme meydana geldi.

ANKARA (12 MART 2017) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde Anafartalar Mahallesi Kumrucuk Sokak'taki tarihi Şengül Hamamı'nın arkasında bulunan 2 katlı metruk bina çöktü. Çökme esnasında sokağın boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanan olmadı.

İSTANBUL (31 OCAK 2017) - Beyoğlu'nda Hacıahmet Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki yıkım çalışması süren 3 katlı binada çökme meydana geldi.

İSTANBUL (20 OCAK 2017) - Beyoğlu'nda Bülbül Mahallesi, Karaca Sokak üzerinde metruk halinde bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

İZMİR (19 OCAK 2017) - İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı 880. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina çöktü.

İSTANBUL (18 OCAK 2017) – Fatih Gedikpaşa Caddesi Neviye Sokağı'ndaKİ 3 katlı metruk bina çöktü.

İZMİR (17 OCAK 2017) - Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan metruk bir binanın bahçe duvarı aşırı yağmur nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı.

İSTANBUL (31 ARALIK 2016) - Beyoğlu'nda Hüseyinağa Mahallesi Küçükbayram Sokağı'ndaki 3 katlı metruk bir binanın çöken duvarının altında kalan park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.

İSTANBUL (29 ARALIK 2016) - Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi’ndekti 2 katlı boş metruk bina çöktü.

KOCAELİ (23 ARALIK 2016) - Körfez İlçesi'nde Hamit Kaplan Bulvarı'nda üzerindeki metruk binanın önünden geçen lise öğrencisi Elif Öztürk, binanın çöken duvarının altında kalıp yaralandı.

İSTANBUL (22 EYLÜL 2016) - Bağcılar'da Osmangazi Caddesi'ndeki 5 katlı boş metruk binanın çökmesi sonucu, yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.

İSTANBUL (14 HAZİRAN 2016) - Kadıköy'de Rıhtım Caddesi 58 Numara'da bulunan bir kafeteryanın arka bahçesinin yan tarafındaki metruk binanın duvarının sağanak nedeniyle çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İSTANBUL (8 NİSAN 2016) - Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Yağhanesi Sokak'ta bulunan 5 katlı boş bir bina çöktü. Çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

İSTANBUL (29 MART 2016) - Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Fındıklı Sokaktaki 2 katlı metruk bina çöktü. 4 katlı olan binanın 2 katının daha önce yıkıldı.

KIRKLARELİ (29 ŞUBAT 2016) - Kırklareli Karacaibrahim Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde kullanılmayan erken cumhuriyet dönemine ait 2 katlı tarihi bina ile yanındaki metruk binanın çatıları çöktü.

ÇORUM (29 ŞUBAT 2016) - Üçtutlar Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altında bulunan yan yana 2 metruk bina gece saatlerinde çöktü.

KASTAMONU (26 ŞUBAT 2016) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde Yeni Mahalle Macar Halimoğlu Sokak üzerinde bulunan 100 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi metruk bina çöktü.

İSTANBUL (12 ŞUBAT 2016) – Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı yakınındaki Kurabiye Sokak'ta 4 katlı metruk bir bina yağmurun da etkisiyle çöktü.

TEKİRDAĞ (5 ŞUBAT 2016) - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul mahallesi Yalı sokakta, şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenen metruk bina, şoförü içinde bulunan otomobilin üzerine çöktü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil büyük hasar gördü.

BURSA (8 KASIM 2015) – Bursa merkez Osmangazi ilçesi, Demirkapı Mahallesi, Yayla Sokak'ta 3 katlı metruk binanın bir kısmı kayarak, park halindeki kamyonetin üzerine çöktü.

TEKİRDAĞ (28 EYLÜL 2015) - Tekirdağ'da Ertuğrul Mahallesi Nuray Sokak üzerindeki metruk binanın çatısı, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

İSTANBUL (16 EYLÜL 2015) – Üsküdar’da 5 katlı bina çöktü.

İSTANBUL (15 EYLÜL 2015) - Balat Sahil Yolu'nda yıkılan bir bina yolun yarasını trafiğe kaparken şans eseri yaralanan olmadı.

İSTANBUL (11 EYLÜL 2015) - Fatih'te Mürselpaşa Caddesi üzerindeki 4 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü.

ADIYAMAN (17 ŞUBAT 2015) – Kent merkezi yakınındaki kimsenin oturmadığı tek katlı toprak metruk ev, yağan yağmura dayanamayarak yıkıldı.

KÜTAHYA (5 OCAK 2015) – Pirler Mahallesi Meydan Caddesi Dilaram Sokağı'ndaki 2 katlı kullanılmayan metruk binanın çatısı, üzerinde bulunan yoğun kar kütlelerine dayanamayıp çöktü. Çökme sonrası bir araç hasar görürken, direkteki tellerin zarar görmesinden dolayı bölgede elektrikler kesildi.

BALIKESİR (29 ARALIK 2014) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hayrettin Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 2 katlı metruk bina çöktü.

KONYA (21 EKİM 2014) - Kerpiçten yapılan ve kömürlük olarak kullanılan binanın tavanı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. O sırada kömür ve odun almak isteyen Suriyeli çocuklardan 12 yaşındaki Mahmut Bin Halef öldü, 8 yaşındaki Sirda Abdulkadir yaralandı.

İSTANBUL (23 AĞUSTOS 2014) - Fatih ilçesinin Balat semtinde Kiremit Caddesi Çırak Sokak'taki 4 katlı metruk bina tamamen çöktü

İSTANBUL (7 AĞUSTOS 2014) - Fatih'te, Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak 33 numarada bulunan 2 katlı müstakil binada çökme meydana gelmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

ERZURUM (30 TEMMUZ 2014) - Yakutiye ilçesinde Gölbaşı semti Libya Caddesi'nde metruk binanın çöken duvarının altında kalan çocuklardan 1’i öldü, 3'ü hastanede tedavi altına alındı.

İSTANBUL (11 MAYIS 2014) - Beyoğlu'nda Hacı Mimi Mahallesi Hacı Mimi Külhani Sokak'ta bulunan metruk bir bina çöktü.

BURSA (29 MART 2014) - Sokaklarda yaşayan 59 yaşındaki Kutay Kartal'ın oturduğu metruk bina, bu sabah büyük gürültü ile çöktü. Kartal, binanın enkazları arasından sürünerek yara almadan çıktı.

İSTANBUL (20 ŞUBAT 2014) - Beyoğlu Tarlabaşı'nda kentsel dönüşüm nedeniyle yenilenme çalışması yapılan 6 katlı metruk bina kısmen çöktü. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda yoldan geçmekte olan bir anne ve kızı korkarak sinir krizi geçirdi.

İSTANBUL (25 OCAK 2014) - Şişli'de 3 katlı metruk bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede oturan vatandaşlar panik yaşadı.

İSTANBUL (15 OCAK 2014) - İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm için boşaltılan ve Suriyelilerin kaldığı öğrenilen bir binada akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Ön kısmının tamamen çöken 3 katlı binanın enkazı altında kalan bir Suriyeli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bacağının kırıldığı öğrenilen 16 yaşındaki Macid adlı Suriyeli çocuk tedavi altına alındı.

BURSA (18 EKİM 2013) – Kentte sağanak yağmur sonrası metruk bir evin çatısı çöktü.

İZMİR (10 EKİM 2013) - Konak ilçesinde, eski Sümerbank arazisindeki metruk durumdaki 3 katlı fabrika binası, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İSTANBUL (18 MAYIS 2013) - Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen 7 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen sebeple çöktü.

ADANA (19 ARALIK 2012) - Adana'da 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle metruk binanın bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

AYDIN (12 ARALIK 2012) - Aydın genelinde son bir haftadır etkili olan sağanak yağışa dayanamayan metruk bina çöktü.

İSTANBUL (18 HAZİRAN 2012) - Beşiktaş Ortaköy'ün en işlek caddelerinden biri olan Muallim Naci Caddesi'ndeki 3 katlı metruk binanın ön kısmı çöktü.

KÜTAHYA (1 MAYIS 2012) – Kent merkezinde 15 yıldır kullanılmayan metruk bir bina büyük bir gürültüyle çökti.

KIRKLARELİ (18 OCAK 2012) - Kışlık yakacak için harabe durumdaki tek katlı ahşap evin altına giren 23 yaşındaki Umut Eğer, aniden çöken çatının altında kalıp yaralandı.

İSTANBUL (6 ŞUBAT 2012) - Beyoğlu'nda Tarlabaşı Şehit Muhtar Mahallesi Fındık Sokak’ta bulunan 2 katlı metruk bir bina çöktü.

İSTANBUL (8 ARALIK 2011) - Kadıköy'de, tarihi metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. Çatıdan kopan kiremit ve parçalar park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

TEKİRDAĞ (22 EYLÜL 2011) - Sağanak yağış nedeniyle tek katlı tarihi metruk ev çöktü. Bina önünde park halinde olan bir araç göçük altında kaldı.

İSTANBUL (12 NİSAN 2011) - Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde yıkılması için boşaltılan 2 binadan biri büyük bir gürültüyle çöktü.

GAZİANTEP (28 OCAK 2011) - Merkez ilçe Şehitkamil'e bağlı Kızıklıhamurkesen köyünde başarılı bir karne almanın mutluluğuyla yanında kardeşleriyle metruk yapının içine oyun oynamak için giren 9 yaşındaki Küçük Yusuf Özkan, çöken metruk evin altında kaldı. Karne sevinci kısa süren küçük Yusuf, Gazianteplileri hüzne boğdu.

MUŞ (16 KASIM 2010) - Varto ilçesi Hüseyinoğlu köyünde 9 yaşındaki bir çocuk, girdiği kamu binasının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Ölen çocuğun ailesi tarafından açılan dava hakkında Anayasa Mahkemesi, çocuğun ailesine tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, gerekli önlemlerin alınmamasını yaşam hakkı ihlali saydı.

İSTANBUL (14 EYLÜL 2010) - Kartal Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli 3 yıllık polis memuru Sadık Tuna, uyuşturucu aramak için çıktığı metruk binanın çatısı çökünce 8 metre yükseklikten beton zemine çakılarak ağır yaralandı.

DİYARBAKIR (26 MAYIS 2010) - Diyarbakır'da evinin balkonunda astığı çamaşırları toplayan 40 yaşındaki Gülizar Şaşmaz, yan taraftaki metruk binanın yıkılması sonucu beton ve tuğla bloklarının altında kalarak yaralandı.

İSTANBUL (29 MART 2010) - Fatih'te metruk durumdaki 2 katlı tarihi binada göçük meydana geldi.

İZMİR (14 ARALIK 2009) - Konak İlçesi'nde metruk bir binanın yan duvarı ile çatısı çöktü.

İSTANBUL (2 MAYIS 2009) - Kadıköy'de 3 katlı yarı ahşap metruk binanın bir kısmı, sokakta park halinde olan araçların üzerine çöktü.

İSTANBUL (10 MART 2009) - Fatih'te çöken 3 katlı binanın arkasındaki evde yaşayan yaşlı adam, yara almadan kurtuldu.

BURSA (17 HAZİRAN 2008) - İnegöl ilçesinde bir süre Tekel binası olarak kullanılan ve sahibi tarafından satışa çıkarılan metruk binanın bir bölümü park halindeki 6 aracın üzerine çöktü.

METRUK BİNALARDA ÇIKAN YANGINLAR

Son 6 ayda 15 ilde metruk binalarda yaşanan yangınlar çevre sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı. Bursa ‘da haziran ayında metruk bir binada çıkan yangında bir kişi feci şekilde yanarak can verdi. Bazı yerlerde mahalleli, metruk binalarda çıkan yangınların kendi evlerine sıçramaması için nöbet tutmaya bile başladı. İşte 3 kişinin öldüğü son 6 ayda meydana gelen metruk bina yangınları:

İSTANBUL (2 OCAK 2019) - Fatih ilçesinde 3 katlı metruk bir bina çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

AYDIN (31 ARALIK 2018) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verilen metruk bina alevlere teslim oldu. Yangın, Efeler ilçesi Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki 161 numaralı metruk binada meydana geldi.

BİLECİK (24 ARALIK 2018) - İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi 1. Sokak'ta kullanılmayan 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

İSTANBUL (16 ARALIK 2018) – Beyoğlu’nda Hacıahmet Mahallesi Elmastıraş sokakta metruk bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KOCAELİ ((9 ARALIK 2018) - Körfez ilçesinde, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta metruk bina bir haftada iddiaya göre ikinci kez yakıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İSTANBUL (7 ARALIK 2018) – Beyoğlu’nda Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, 2 kişinin cesediyle karşılaştı.

ESKİŞEHİR (28 KASIM 2018) - 71 Evler Mahallesi Vefa Sokakta metruk bir evde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından yakılan ateş itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, çöplerin yakıldığı metruk binadaki alevleri, çevre ikametlere sıçramadan söndürdü.

KIRKLARELİ (27 KASIM 2018) - Lüleburgaz ilçesinde Özerler Mahallesi'nde bulunan metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL (16 KASIM 2018) - Şirinevler'de bir alışveriş merkezinin arkasındaki metruk bir binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

SİVAS (14 KASIM 2018) - Alibaba Mahallesi Kadim Sokak'ta metruk evde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

İSTANBUL (13 KASIM 2018) - Küçükçekmece Kamalpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta metruk bir fabrikada yangın söndürüldü.

BALIKESİR (5 KASIM 2018) - Ayvalık ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, altında dükkanlar bulunan metruk binada çıkan yangın korkuttu.

İSTANBUL (25 EKİM 2018) – Ümraniye’de kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilen 2 katlı binada yangın çıktı.

İSTANBUL (25 EKİM 2018) - Beyoğlu'nda Evliya Çelebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

BURSA (19 EKİM 2018) - Osmangazi ilçesine bağlı Tabakhaneler bölgesinde bulunan metruk binada çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek verdi.

İSTANBUL (17 EKİM 2018) - Sultangazi'de Habibler Mahallesi A1 Caddesi'ndeki 3 katlı metruk boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ERZURUM (11 EKİM 2018) -.Rabia Ana Mahallesi'nde bulunan ve madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

MANİSA (8 EKİM 2018) Salihli ilçesinde Kocaçeşme Mahallesi 50. Sokak'ta tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ (1 EKİM 2018) - Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954 Sokak’ta metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEKİRDAĞ (13 EYLÜL 2018) - Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi'nde metruk bir evde yangın çıktı.

İSTANBUL (7 EYLÜL 2018) – Ataşehir Küçükbakkalköy, Önder Sokak’ta metruk bir binada çıkan yangın hasara neden oldu. 2 katlı metruk binada yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

ADIYAMAN (2 EYLÜL 2018) - Demir ve Çimentocular Sitesi yakınlarında bulunan ve içerisinde sulama boruları olan metruk evde meydana gelen yangında sulama boruları yanarak küle döndü.

BALIKESİR (1 EYLÜL 2018) - Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi'nde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İSTANBUL (15 AĞUSTOS 2018) - Fatih'te Hoca Gıyaseddin Mahallesi Vefa Caddesi'ndeki 3 katlı metruk binada çıkan yangın sonrası binanın duvarının devrilmesi üzerine park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

İZMİR (13 AĞUSTOS 2018) - Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi'nde bulunan metruk binada çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

İSTANBUL (4 AĞUSTOS 2018) – Fatih Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokak'ta 3 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA (2 AĞUSTOS 2018) - Haşim İşcan Mahallesi’nde bulunan metruk binalarda üst üste iki defa çıkan yangın, mahalleliyi ellerinde hortumla nöbet tutmaya zorladı.

DÜZCE (21 TEMMUZ 2018) - Çilimli ilçesinde metruk bina çıkan yangında çıkan yangında küle döndü.

İSTANBUL (19 TEMMUZ 2018) - Veliefendi Hipodromu yakınında bulunan metruk bir fabrika binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ (16 TEMMUZ 2018) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde metruk bina çıkan yangında küle döndü.

ANTALYA (15 TEMMUZ 2018) – Kentte ahşap metruk binada çıkan yangın, yanındaki 2 metruk eve sıçradı. Kontrol altına alındığı sırada yangının ilk başladığı evin ön cephesinin yıkılması, heyecan ve korkuya neden oldu. 3 ev ve 1 otomobil yangında zarar gördü.

BURSA (11 HAZİRAN 2018) – Kent merkezinde kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yan binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederek kendi imkanları ile itfaiye ekiplerine destek oldu.

İSTANBUL (8 HAZİRAN 2018) – Sarıyer’de kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

BURSA (1 HAZİRAN 2018) – Osmangazi ilçesinde uzun zamandır ailesinden ayrı bir şekilde yaşayan 30 yaşındaki Nazmi Yıldız, metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında yanarak can verdi.