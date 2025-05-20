"Gözümün önünde dursun" diye emektar kayığını yaşadığı sitenin girişine yerleştirdi

Boş zamanlarının büyük bölümü kayıkla denize açılarak geçirdiğini ifade eden Sinal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kayığın bana çok emeği var. 38 yıldır bende bu kayık. Yağmurlu havalarda balığa çıkamadığım için yeni bir tekne aldım. Bunu da bir yerde değerlendirmem gerekiyordu ama satmaya kıyamadım, çok ekmeğini yedik. Ona ilk torunum Elif'in adını vermiştim. Gözümün önünde durmasını istedim. O bana çok hizmet etti. Şimdi bundan sonra da ben ona hizmet etmek istiyorum."