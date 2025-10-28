Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe’yi rakipleri sevindirdi - Göztepe Haberleri

        Göztepe’yi rakipleri sevindirdi

        Göztepe, puan tablosunda önünde bulunan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Samsunspor'un puan kayıpları yaşamasının ardından haftayı en az hasarla atlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:39
        Trendyol Süper Lig’in ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 4 galibiyet ile 4 beraberlik elde eden Göztepe, zirvenin en güçlü takipçilerinden biri haline gelmişti.

        Ancak sarı-kırmızılıların çıkışı, 9. haftada deplasmanda oynanan Alanyaspor maçıyla birlikte durdu. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, zorlu mücadeleden 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

        Bu sonuçtan sonra moral bulmak isteyen Göztepe, 10. haftada yine deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a da 3-1 mağlup oldu. Üst üste iki yenilgiyle sarsılan İzmir temsilcisi, puan tablosunda 7. sıraya geriledi ve Avrupa hedefinden uzaklaştı.

        Ancak sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişme, rakiplerinin de bu haftayı puan kayıplarıyla kapatması oldu. Göztepe’nin önünde yer alan Beşiktaş ve Samsunspor haftayı birer puanla tamamlarken, Gaziantep FK ise sahadan puansız ayrıldı. Böylece Göztepe, son iki haftada puan alamamasına rağmen Avrupa hattıyla arasındaki farkı sadece 1 puanda tutmayı başardı.

        HEDEF GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇMEK

        Trendyol Süper Lig’de son 2 maçta 2 mağlubiyet alan Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla birlikte hem galibiyet hasretini dindirmek hem de çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon itibarıyla iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.

