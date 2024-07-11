Göztepe’de Mame Diouf’un sözleşmesi feshedildi

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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, Senegalli golcüsü Mame Diouf'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Mame Diouf arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Diouf'a teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.