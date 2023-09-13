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        Göztepe’de hedef Doğan Erdoğan

        Göztepe, son olarak Fortuna Sittard forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:15
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        Göztepe'de hedef Doğan Erdoğan
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        Trendyol 1. Lig’de sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Göztepe, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Durum böyle olunca çözümü kadroyu güçlendirmekte arayan İzmir ekibi, orta sahaya takviye daha yapmak için çalışmalarına başladı.

        Sarı-kırmızılı yöneticiler, son olarak Fortuna Sittard forması giyen ve kulübü bulunmayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile temasa geçti. Transferde önemli bir mesafe kaydeden İzmir ekibinin oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

        Öte yandan Göztepe, yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor’dan Mame Diouf, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ, Samsunspor’dan Celil Yüksel, KV Kortrijk’den Billal Messaoudi, MKE Ankaragücü’nden Fıratcan Üzüm ve Alanyaspor’dan ise Ahmed Ildız’ı kadrosuna katmıştı.

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