Göztepe yeni transferini açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Atletico Paranaense'den Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Giriş: 22.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:39
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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