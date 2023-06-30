Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe

Göztepe, Trabzonsporlu Taha'yı aldı

Trabzonspor'un, Mislav Orsic'i transfer etmesi karşılığında Göztepe'de, Taha Altınkardeş'i Karadeniz ekibinden transfer etti

Giriş: 30.06.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe, Trabzonsporlu Taha'yı aldı
DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer döneminde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha Altınkardeş'i kadrosuna dahil etti.

BONSERVİSİYLE VERİLDİ

Trabzonspor'un, Göztepe hisselerinin 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan Mislav Orsic'i transfer etmesi üzerine genç oyuncusu Taha Altıkardeş'i, Göztepe'ye bonservisiyle birlikte verdi.

Trabzonspor'un Bursaspor'dan renklerine bağladığı genç stoper geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta Trabzonspor formasını giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Macron'dan flaş açıklama! Sosyal medya ve ailelere çağrı
Macron'dan flaş açıklama! Sosyal medya ve ailelere çağrı
Rezidansta feci son! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti
Rezidansta feci son! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti
Traktör devrildi! 14 yaralı
Traktör devrildi! 14 yaralı
Türkiye'nin havası yüzde 16 daha temiz
Türkiye'nin havası yüzde 16 daha temiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.