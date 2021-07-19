DHA

Süper Lig'de ikinci etap çalışmalarını Afyonkarahisar kampında tamamlayan Göztepe, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Şu ana kadar 5 takviye yapan sarı-kırmızılılar geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nün beki Stelios Kitsiou ile prensipte anlaşma sağladı.

Yunan oyuncunun Ankaragücü ile kontratını sonlandırmaya çalıştığı ve sonrasında Ege temsilcisine imza atacağı kaydedildi. PAOK altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'ne transfer oldu. Kitsiou, Başkent ekibinde 2.5 sezon top koşturdu. Geçen sezon 30 maça çıkan Yunan futbolcu, 2523 dakika süre alıp 1 gol attı, 4 de asist yaptı.