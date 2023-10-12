Göztepe, son 3 maçta kalesini gole kapattı

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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de çıktığı son 3 maçta Manisa FK ve Adanaspor’u 1-0’la geçerken, son olarak da Boluspor’u 2-0 yenmeyi başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, üst üste galibiyetlere imza atmasının yanı sıra kalesini de gole kapatmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu seriyi milli aradan sonra Gürsel Aksel’de karşı karşıya geleceği Şanlıurfaspor mücadelesinde de sürdürmeyi hedefliyor.

Mateusz Lis farkını konuşturdu

Yaz transfer döneminde Southampton’dan Göztepe’ye transfer olan Mateusz Lis, bu sezon ligde 8 maça çıkarken, kalesinde toplam 4 gol gördü. 26 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 5’inde filelerinde gol görmedi ve sarı-kırmızılıların üst sıralara çıkmasında büyük pay sahibi olmayı başardı. Lis, geçtiğimiz hafta oynanan Boluspor maçının 58. dakikasında kritik bir penaltı kurtarışına imza atmıştı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.