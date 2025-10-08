Habertürk
        Göztepe, savunmada Avrupa'daki takımları geçti - Göztepe Haberleri

        Göztepe, savunmada Avrupa'daki takımları geçti

        Bu sezon şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gören Göztepe, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birçok takımı geride bırakırken, bu alanda zirveyi Serie A ekibi Roma ile paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:53
        Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği etkileyici savunma performansıyla sadece Türkiye’de değil, Avrupa futbolunda da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada kalesinde sadece 2 gol görerek savunma başarısıyla Avrupa'nın üst düzey 5 liginde yer alan birçok kulübü geride bıraktı.

        İzmir temsilcisi; Arsenal, Bayern Münih, Real Madrid, Napoli, ve PSG gibi kendi liglerinde zirvede yer alan takımları geride bırakırken, bu 5 ligdeki tüm ekipler arasında yalnızca Serie A ekibi Roma ile zirveyi paylaştı.

        DİĞER TAKIMLAR DA GÖZTEPE'NİN YANINA YAKLAŞAMADI

        Premier Lig lideri Arsenal, şu ana kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 3 gol gördü. Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih de kalesinde 3 gole engel olamazken, La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid ve ikinci sırada bulunan Barcelona' da 9'ar gol yedi. İspanya'da savunma anlamında öne çıkan Villareal ile Real Betis de 8 golle Göztepe'nin gerisinde kaldı.

        Serie A’da lider konumda bulunan Napoli, kalesinde 9 gol görerek savunma istatistiklerinde geri planda kalırken, Ligue 1’in zirvesindeki Paris Saint-Germain ise 5 gole engel olamadı. Bu alanda dikkat çeken tek takım ise İtalya'dan Roma oldu. Başkent temsilcisi, sadece 2 gol yiyerek Göztepe ile birlikte Avrupa'nın en iyi savunma performanslarından birine imza attı ve zirveyi İzmir ekibiyle paylaştı.

