Göztepe-Şanlıurfaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Yalçın’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
9. dakikada Göztepe öne geçti. Yalçın’ın kullandığı taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Ümit’in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 1-0
41. dakikada Seyit ortaladı, Mehmet’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Lis topu kornere çeldi.
58. dakikada Göztepe farkı ikiledi. Yunus Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diouf’un kafasında top ağlarla buluştu. 2-0
60. dakikada Diouf’un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamah’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 3-0