Sarı-kırmızılılar transferde ilk hamlesini savunmaya yaptı ve son olarak Kasımpaşa'da top koşturan 26 yaşındaki stoper Tarkan Serbest'in transfer edildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, şimdi de gündemine geçen sezon Samsunspor’la şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Polanyalı kaleci Jakub Szumski’yi aldı.

Göztepe, bu transferle birlikte Szumski ve genç file bekçisi Arda’ya kaleyi emanet edip sağlam bir rotasyon oluşturmak istiyor.