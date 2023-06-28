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Göztepe, Jakub Szumski'yle ilgileniyor

Göztepe, geçen sezon Samsunspor’la şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Polanyalı kaleci Jakub Szumski ile ilgileniyor

Giriş: 28.06.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe, Jakub Szumski'yle ilgileniyor
İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar transferde ilk hamlesini savunmaya yaptı ve son olarak Kasımpaşa'da top koşturan 26 yaşındaki stoper Tarkan Serbest'in transfer edildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, şimdi de gündemine geçen sezon Samsunspor’la şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Polanyalı kaleci Jakub Szumski’yi aldı.

Göztepe, bu transferle birlikte Szumski ve genç file bekçisi Arda’ya kaleyi emanet edip sağlam bir rotasyon oluşturmak istiyor.

Polonyalı kaleci, geçtiğimiz sezon Samsunspor’la Süper Lig’e yükselme başarısı gösterirken, 33 müsabakaya çıkıp 14 maçta da kalesini gole kapattı.

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