Göztepe hazırlık maçında moral depoladı

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da kamp yaparken hazırlık maçları oynamaya da devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe, üçüncü maçında ise bugün İngiliz ekibi Luton Town’ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı. Göztepe böylece hazırlık maçındaki ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, kampın son hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvat takımı NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek. GÖZTEPE'NİN OYUNU ÜMİT VERDİ Slovenya kampında geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden Luton Town’ı 3-2 mağlup eden Göztepe, sergilediği performansla da beğeni topladı. Transfer yapılmamasına rağmen eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde geçtiğimiz sezon 1. Lig’de forma giyen oyuncularından yararlanma devam ediyor. Bu durum üzerine harekete geçen Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de düzenlediği basın toplantısında iki forvet alınacağı söylemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla heyecanlı olduklarını dile getirdi.