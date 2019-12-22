"Galatasaray'da şu anki durumun adı ‘iflas’... İflasın nedeni puan tablosu ya da dünkü netice değil. Düşünsel bir iflas var sahada. Yönünü kaybetmiş bir oyuncu grubu var. Ne oynadığını anlayamadığınız bir takım var. Bunun da bir numaralı müsebbibi, şüphesiz ki Fatih Terim..."